Жилой комплекс с объектом образования построят в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой комплекс с объектом образования построят на улице Летчика Полагушина в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Город заключил договор аренды земельного участка площадью 1,7 гектара в Зеленограде по итогам открытого аукциона. Его победителем стала компания из Красноярского края. Инвестор сможет построить жилой комплекс общей площадью до 33 тысяч квадратных метров и объект образования площадью 900 квадратных метров", – заявил он.

Отмечается, что торги на право аренды земельного участка прошли 18 мая. В них приняли участие семь компаний. При этом начальная ставка аренды в ходе торгов выросла в 12 раз и достигла суммы в 504,92 миллиона рублей в год.

ЖК с подземным паркингом появится на улице Летчика Полагушина (земельный участок 226/2). Высота будущих строений не должна превышать 55 метров.

Ранее сообщалось, что Москва выделила землю на юге города для реализации проектов строительства семи коммерческих объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Ожидается, что в период с 2026 по 2029 год там появятся паркинги, автомобильная база коммунальных служб, магазины, офисы, культурно-досуговый и общественно-деловой комплексы.

Как уточнили власти, речь идет о строительстве объектов в районах Нагорном, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово и Бирюлево Западное.

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