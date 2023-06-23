Право на реорганизацию территории на Волгоградском проспекте выставили на торги в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прием заявок на право реорганизации неэффективно используемого участка на Волгоградском проспекте, дом 16, начался в Москве. Комплексное развитие будет организовывать инвестор. Заявки принимаются до 3 августа, а аукцион пройдет 15 августа, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь территории составляет 15,91 гектар.

"Инвестиции в проект оцениваются в 36 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,5 миллиарда рублей. По итогам реорганизации территории город получит свыше 6,5 тысячи новых рабочих мест", – подчеркнул заммэра.

Он отметил, что у данного участка присутствует экономический потенциал, поскольку он имеет хорошую транспортную доступность, рядом находятся станции метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и станция Угрешская Московского центрального кольца.

"Здесь планируется возвести более 260 тысяч квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, провести работы по благоустройству и озеленению площадки", – добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее Ефимов рассказал, что в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков построят четыре миллиона "квадратов" недвижимости по программе реновации. На данном этапе Москва занимается реализацией 188 проектов КРТ.

Более 400 га бывших промзон планируют преобразить в девяти округах Москвы