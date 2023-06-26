Москва выделила землю на юге города для строительства семи коммерческих объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвесторы построят семь коммерческих объектов на юге Москвы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя московского департамента городского имущества Максима Гамана.

"Город без торгов выделил застройщикам почти 11,5 гектара земли для возведения коммерческих объектов площадью около 420 тысяч квадратных метров в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Договоры аренды участков заключены в период с 2020 по 2023 год", – заявил Гаман.

По его словам, с 2026 по 2029 год там появятся паркинги, автомобильная база коммунальных служб, магазины, офисы, культурно-досуговый и общественно-деловой комплексы.

Речь идет о строительстве объектов в районах Нагорном, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово и Бирюлево Западное.

В частности, на проспекте Андропова построят многоуровневый паркинг на 700 мест и площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. В Нагатинском Затоне появятся многофункциональные комплексы с магазинами, кафе, ресторанами и галереей современного искусства. Площадь застройки достигает 20 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в Каширском проезде появится культурно-досуговый центр площадью 1,7 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что участки под строительство предоставляются без проведения торгов в аренду сроком на пять лет. Сейчас в столице в рамках МаИП строится 55 общественно-деловых объектов, под которые задействовали 80 гектаров земли.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выставили право на реорганизацию территории по адресу Волгоградский проспект, дом 16. Площадь территории составляет 15,91 гектара.

Отмечается, что у данного участка присутствует экономический потенциал, поскольку он имеет хорошую транспортную доступность.

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