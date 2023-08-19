Собянин рассказал о развитии трех районов на севере и северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Три молодых района на севере и северо-западе столицы, в которых проживает 243 тысячи человек, динамично развиваются. Ими являются Куркино, Митино и Молжаниновский район, рассказал на своем сайте Сергей Собянин.

"Именно здесь состоялось главное событие этого лета в транспортной сфере столицы – открытие третьего Московского центрального диаметра "Ленинградско-Казанский". Новый диаметр связал два разрозненных направления ж/д, а также более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья", – отметил мэр.

В состав диаметра вошли станции Новоподрезково и Молжаниново. Москвичи получили обновленный подвижной состав, тактовое расписание с минимальным интервалом в часы пик, единую билетную систему с бесплатной пересадкой на метро и Московское центральное кольцо.

В частности, в Митине продлили Арбатско-Покровскую линию метро. Станция "Пятницкое шоссе" улучшила транспортное обслуживание северо-западной части этого района.

Одним из крупных дорожно-транспортных проектов стало завершение реконструкции развязки на пересечении Московской кольцевой автомобильной дороги и Волоколамского шоссе. Она увеличила пропускную способность основного хода шоссе.

В следующем году в Молжаниновском районе планируется возвести путепровод через пути Октябрьского направления Московской железной дороги в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе. Благодаря ему москвичи получат комфортное и безопасное движение транспорта и увеличение пропускной способности шоссе.

"Важным событием для развития наземного городского транспорта стало открытие в нынешнем июле нового электробусного парка в Митине. Это второй в городе парк для электробусов – первый появился годом ранее в Красной Пахре", – подчеркнул градоначальник.

Ввод в эксплуатацию электробусного парка увеличил число общественного транспорта на городских маршрутах. На сегодняшний день на обслуживании располагаются более 70 электробусов, которые курсируют на 9 маршрутах.

Организация 11 маршрутов наземного транспорта улучшила межрайонные транспортные связи. Так, в июне в Москве запустили автобус с453 от деревень Бурцево и Мелькисарово. Для ожидания транспорта специалисты установили 120 современных остановок.

Кроме того, общественное пространство районов продолжают пополнять новыми площадками для отдыха.

В Куркине на месте пустыря на Соколово-Мещерской улице разбили парк "Пальмира". Там сделали каменный амфитеатр, валуны из архитектурного бетона и оригинальный фонтан в виде ручья. В 3-м микрорайоне Куркина благоустроили также Детский парк.

В Митине привели в порядок ландшафтный парк, а для детей в нем оборудовали площадки. На спортивных локациях москвичи теперь могут заняться воркаутом, поиграть в стритбол, пляжный волейбол, футбол, теннис или освоить скейтборд.

Собянин указал, что в данном районе в порядок были приведены Бульварная зона, природная территория и пруд в селе Рождествено, благоустроены территории на Пятницком шоссе.

На Волоколамском шоссе выполнили комплексное благоустройство. Основная задача состояла в создании комфортной пересадки и удобной и функциональной территории. Рабочие заменили покрытия тротуаров и проезжей части, установили современное освещение и новые остановки, разбили газон, высадили зеленые насаждения и разместили малые архитектурные формы.

В этом году планируется реализация таких проектов, как набережная Сходни в районе поселка Новобратцевский, парк "Березовая роща" в Куркине и зона отдыха "Ветеранский дворик" в Молжаниновском районе.

По словам мэра, с 2011 года население трех районов Москвы увеличилось на 40 тысяч человек. В них возвели 10 детских садов и 6 школ. В их число вошли заведения на улицах Синявинская и Муравская, во 2-м Митинском переулке, на Пятницком шоссе, на улице Воротынская и Юровская.

Собянин добавил, что планируется построить еще 7 образовательных учреждений.

"Большое внимание уделяем повышению качества и доступности первичной медицинской помощи. Нынешним летом в Молжаниновском открыли новую детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену", – написал мэр.

В Куркине возвели поликлинику на улице Родионовская. В рамках модернизации амбулаторного звена выполнили и комплексную реконструкцию филиала № 3 поликлиники № 180 на Пятницком шоссе. В будущем завершат работы в филиале № 4 поликлиники № 180, головном здании и филиале № 2 детской поликлиники № 140.

В Москве также развивается система социального обслуживания. Повышение качества жизни населения старшего поколения стало ключевым направлением.

"С этой задачей хорошо справляются центры московского долголетия, которых в городе уже больше 80. В частности уютное клубное пространство для общения, досуга и творчества создано в Территориальном центре социального обслуживания на Пятницком шоссе", – продолжил Собянин.

Помимо этого за последние годы была укреплена материально-техническая база системы творческого образования детей. В городе отремонтировали более 150 зданий и закупили свыше 20 тысяч музыкальных инструментов и мольбертов. В рамках проекта "Искусство – детям" стартовала реконструкция здания Детской школы искусств имени И.Ф. Стравинского. Многие ее выпускники становятся профессиональными музыкантами и художниками.

В столице развивается и сфера спорта. На Машкинском шоссе завершили возведение ледового катка "Сталкер". В этом году планируется размещение футбольного манежа из легковозводимых сооружений в Митине. В следующем году специалисты намерены организовать капитальный ремонт бассейна "Жемчужина".

Молжаниново стал первым районом города, в котором завершилась программа реновации. В нее вошли два двухэтажных дома на Ленинградском шоссе, в которых проживало 55 человек. В Куркине старый жилой фонд отсутствует, а в Митине под программу реновации попали 14 домов.

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда инвестор планирует построить в Молжанинове логистический парк, площадь которого составит более 9 тысячи квадратных метров. После ввода его в эксплуатацию там появится не менее 60 рабочих мест. В данном районе возведут и промышленный технопарк с возможность принять на работу не менее 600 специалистов.

"Куркино, Митино, Молжаниновский – динамично развивающиеся районы, которые с каждым годом становятся уютнее и комфортнее", – заключил мэр.

Ранее стало известно, что благоустройство Ленинского проспекта завершено уже на 85%. Работы там шли с 2020 года, в этом году специалисты занимаются обновлением участка от Университетского до Ломоносовского проспекта. Полностью привести в порядок улицу планируется также к концу лета.

Благоустройство дворовых территорий в столице выполнено на 70%