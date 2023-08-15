Благоустройство Ленинского проспекта готово на 85%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по благоустройству Ленинского проспекта на юго-западе Москвы завершены на 85%. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

"В период с 2020 по 2022 год <...> привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновляем участок от Университетского до Ломоносовского проспекта", – рассказал вице-мэр.

Он уточнил, что основная задача, которая стоит перед специалистами столичного комплекса городского хозяйства, заключается в том, чтобы сохранить транзитную функцию проспекта и сделать при этом его более комфортным для местных жителей. Все работы планируется завершить уже к концу этого лета.

В настоящее время завершается прокладка кабельной канализации протяженностью более 16 тысяч метров, продолжается обустройство дополнительных водостоков. Идет замена асфальта: всего планируется привести в порядок 48 квадратных метров дорожного полотна. Покрытие меняется также на тротуарах, кроме того, они станут более широкими – площадь пешеходной зоны увеличится до 31 тысячи "квадратов".

Также в рамках работ на Ленинском проспекте оборудовали новые остановочные павильоны. Вскоре там установят скамейки и навигационные стелы. У наземных пешеходных переходов установят больше 300 элементов уличного освещения. Между домами 64/2 и 66 появятся две новые спортивные площадки, а на финальном этапе улицу озеленят: высадят там деревья и цветы, разобьют газоны.

Ранее стало известно, что в Тимирязевском районе Москвы появилась новая зона отдыха. Ее создали на месте бывшей платной парковки, которая находилась в ненадлежащем состоянии и имела низкую заполняемость.

