Собянин рассказал о благоустройстве зон около столичных водоемов

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Несмотря на короткое и традиционно нежаркое лето, отдых у воды остается популярен среди горожан. Поэтому в городе продолжают благоустраивать существующие и создавать новые зоны отдыха. О том, как меняются зоны отдыха у воды в Москве, в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Конечно, лето у нас короткое и часто довольно прохладное. Но это не снижает спроса на пляжный отдых. <...> Благоустраивая территории у воды, мы создаем новые точки притяжения для жителей районов по всему городу. Каждый проект старается учесть потребности москвичей всех возрастов и предложить как можно больше вариантов досуга на свежем воздуха", – написал мэр.

Так, этим летом на Северном речном вокзале вдвое увеличили зону отдыха с бассейнами, а в Нагатинской пойме появился пляж с шестью открытыми бассейнами, рассчитанный на 3 тысячи человек. В пяти парках тем временем появились бассейны с подогревом, еще десять создадут в следующем году. В общей сложности по итогам текущего года планируется реализовать порядка двух десятков проектов.

Так, в ЮЗАО у Большого и Малого Коньковских прудов уже благоустроили набережную, там поставили шезлонги и качели, обустроили зону для занятий спортом, в том числе боксом и скалолазанием, а также полосу препятствий. На расположенных поблизости дворовых территориях появились столы для пинг-понга, детские площадки. В этом году через пруды обустроят мосты, не прилегающей территории появится сцена для мероприятий.

Пространство для отдыха появилось и у прудов в районе Синявинской улицы в Молжаниновском районе. Там создали ландшафтный парк с экотропами, установили лавочки, шезлонги и садовые качели, обустроили спортивную и детскую площадки, а также места для пикника.

Благоустройство прошло и в сквере на Белозерской улице. В частности, там обновили смотровую площадку у поймы реки Самотеки, сделали там дополнительную видовую зону. В самой зоне отдыха поставили лавочки и качели, проложили беговую дорожку, обустроили спортивную площадку, а также предусмотрели площадку для инклюзивных детей.

В парке "Печатники" в районе улице Гурьянова появился прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. Там привели в порядок детские площадки, и создали новые спортивные зоны. В последних предусмотрели площадки для командных видов спорта, уличные тренажеры, танцевальную площадку, столы для пинг-понга. Также там появились две площадки для выгула собак.

Кроме того, на юге столицы завершилось благоустройство парка "Каскад Кировоградских прудов". Там традиционно обустроили прогулочные маршруты, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Работы также прошли поблизости, около Красного пруда на Чертановской улице. Там обновили дорожки, установили шезлонги и качели, привели в порядок игровые зоны и спортплощадку.

В настоящее время работы продолжаются в парке "Долгие пруды" в районе Северном. По словам мэра, при проведении там работ учитывается, что на территории находятся объекты культурного наследия, а сами по себе пруды важны для экологии города. Поэтому проектом предусмотрено обустройство водопроницаемых пешеходных дорожек, высадка дополнительных растений, установка урн. Также там планируется сделать амфитеатр со сценой.

Параллельно работы продолжаются в сквере между Западным и Восточным мостами Сходненского канала в районе Лодочной улицы в СЗАО. Также благоустройство идет у Черного и Белого озер в Косино-Ухтомском районе в ВАО. Например, в рамках последнего проекта планируется в том числе обустроить пляжную зону, создать смотровую площадку у воды, проложить экологичные пешеходные дорожки.

Ранее Сергей Собянин рассказал о процессе благоустройства Воробьевской набережной. По словам градоначальника, работы там планируется завершить уже к осени этого года. Там появятся Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр, беговая и велосипедная дорожки. Саму территорию дополнительно озеленят, в частности, высадят там 110 деревьев.



Зоны отдыха и спортивные площадки возле прудов начали обустраивать в Марьине