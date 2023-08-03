Променад вдоль реки Сходни появится в Митине

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Променад вдоль реки Сходни появится в рамках благоустройства жилого комплекса около села Рождествена в столичном районе Митино. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Территория для отдыха и прогулок будет благоустроена в пляжной концепции. Здесь появятся лаундж-зоны и лежаки", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Обустройством территории займется инвестор. Начало зоны запланировано от северной границы Митинского лесопарка. Протяженность территории вдоль берега составит 320 метров. Общая площадь благоустройства оценивается в 3 570 квадратных метров.

Общественное пространство оформят в прибрежном стиле. Там разместят лежаки и шезлонги, зеленые островки из цветущих клумб, деревянные настилы, скамейки волнообразной формы и другие элементы. Проектом также запланировано озеленение территории.

Для детей инвестор обустроит площадку. Там же предусмотрено пространство для воркаута, игр в волейбол и петанк.

Всего в составе жилого комплекса 1 846 квартир. До этого там одобрили возведение частного детского сада на 90 мест.

Ранее стало известно, что благоустройство Воробьевской набережной и Аллеи Спортивной Славы выполнено на 80%. В результате реализации проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды. Длина пеших маршрутов увеличится почти на три километра.



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