Социальная инфраструктура активно развивается во всех округах Москвы – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Важным критерием комфортной жизни в Москве являются школы, детские сады, поликлиники и места для занятий спортом. Социальная инфраструктура активно развивается во всех округах города, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"На севере столицы строим сразу несколько таких объектов. Например, в работе два детских сада в районах Западное Дегунино и Ховрино. В Молжаниновском появится школа на 1 100 учеников. Завершаем строительство и благоустройство территории", – рассказал он.

По словам градоначальника, в районе Аэропорт появится детский сад и учебный корпус для дошкольников. Кроме того, в Западном Дегунине завершилась реконструкция спорткомплекса.



Мэр добавил, что территории возле социальной инфраструктуры благоустраивают. Там обустраивают зоны для отдыха и занимаются озеленением, заключил Собянин.



Ранее Сергей Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырского, Марфино и Марьина Роща. Он заметил, что для удобства жителей в районах создали семь новых маршрутов наземного транспорта, а также установили 42 современных остановочных павильона. С 2013 года в этих районах обустроили 30 велопарковок и 23 станции велопроката, добавил мэр.

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