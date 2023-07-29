Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин назвал ключевые направления развития районов Бутырский, Марфино и Марьина Роща.

"Три исторических района на северо-востоке, в срединной части города. Богатое прошлое и динамичное настоящее, которое определяют большие и малые проекты, повышающие качество жизни 172 тысячи москвичей", – написал мэр Москвы в личном блоге.

По словам градоначальника, в этих трех столичных районах активно развивается метрополитен, МЦК и МЦД. Кроме того, эти проекты делают поездки по Москве намного удобнее. Так, был проложен северный радиус Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Собянин подчеркнул, что строительство велось в тяжелых геологических условиях, на большой глубине.

"В результате местные жители получили комфортный доступ к самому скоростному виду городского транспорта. Среди станций салатовой ветки – "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская", "Окружная", – отметил мэр.

Собянин рассказал, что БКЛ, полностью открытая в 2023 году, дала много новых вариантов поездок по Москве. На северо-восточном участке этой линии располагается станция "Савеловская", с которой можно пересесть на Серпуховско-Тимирязевскую линию, МЦД-1, выйти к Савеловскому вокзалу. Кроме того, есть станция "Рижская", объединяющая две линии метро, МЦД-2 и Рижский вокзал.

Мэр напомнил, что скоро на северо-восток придут два диаметра – МЦД-3 и МЦД-4. Кроме того, в перспективе появится высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург.

Градоначальник отметил, что станция "Марьина Роща" БКЛ, расположенная на уровне 72 метров под землей, вошла в топ-3 наиболее глубоких станций Московского метрополитена. На этой станции установили самый длинный эскалатор, 130 метров. Отсюда можно пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию и МЦД-2. Также осенью появится пересадка на четвертый диаметр.

Наземный транспорт может с комфортом подъехать к Окружной и Владыкину при помощи Северо-Западной хорды и основного участка Московского скоростного диаметра, рассказал Собянин. Он уточнил, что трехкилометровая дорога связала две части транспортного каркаса Москвы.

В настоящее время строится надземный переход через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе. Благодаря этому горожане смогут добраться от улицы Всеволода Вишневского к поликлинике, расположенной на улице Яблочкова. Также через железнодорожные пути и Дмитровское шоссе возле дома 29 появится в 2023 году подземный переход.

Собянин заметил, что для удобства жителей в районах создали семь новых маршрутов наземного транспорта, а также установили 42 современных остановочных павильона. С 2013 года в этих районах обустроили 30 велопарковок и 23 станции велопроката, добавил мэр.

Градоначальник отметил, что в Бутырском, Марфине и Марьиной Роще открываются современные поликлиники, школы и детские сады, а также возводятся физкультурно-оздоровительные комплексы.

"Лечить и учить – две важнейшие социальные функции города, для выполнения которых создаем необходимые условия. Строим современные поликлиники там, где их не хватает", – заявил Собянин.

По словам мэра, в Бутырской районе открылась детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену по адресу улица Яблочкова, дом 3а, строение 1. В этом медучреждении создали комфортные помещения для пациентов и медперсонала, современное медицинское оборудование.

Также новая детская поликлиника на 320 посещений в смену принимает пациентов в Марфине по адресу улица Академика Комарова, дом 1г. Кроме того, по адресу 9-й проезд Марьиной Рощи, дом 8а, строение 1 завершается комплексная реконструкция филиала № 5 городской поликлиники № 12.

Собянин рассказал, что на улице Двинцева был капитально отремонтирован корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи. Там создали комфортную среду для пациентов, родственников и медработников. В настоящее время корпус соответствует всем требованиям по оказанию качественной паллиативной помощи. Также территорию центра озеленили, проложили дорожки, установили лавочки и фонари, сделали детскую площадку, перголу и небольшую сцену для мероприятий.

Мэр добавил, что в районах возвели пять детских садов и три школы. Новые детские сады находятся на Шереметьевской улице, дом 37, корпус 3, улице Яблочкова, дом 20а, Малой Ботанической улице, дом 18, корпус 1, Ботанической улице, дом 5а, строение 1. А новые школы разместились на Большой Марфинской улице, дом 1, корпус 5, Ботанической улице, дом 11а. Кроме того, построена академическая гимназия на Новодмитровской улице, дом 2, строение 9.

Помимо этого, в музыкальной школы имени Н. П. Ракова на Новосущевском переулке, дом 4 проводится комплексный ремонт. А в детской художественной школе № 6 по адресу улица Гончарова, дом 9 ремонт уже завершился.

Собянин напомнил, что в доме 2 на Шереметьевской улице работает Московский молодежный центр "Планета КВН". В этом здании снимается популярная телепередача, ставятся спектакли, проводятся другие культурные мероприятия.

По словам Собянина, новой точкой на спортивной карте северо-востока столицы стал ледовый дворец "АПИА Арена" на улице Яблочкова, дом 7. В этом спортобъекте занимаются как профессиональные спортсмены, так и любители. Ежедневно дворец посещают более тысячи человек.

Также в 1-м Стрелецком проезде построена "Академия льда". В комплексе обустроили два катка, бассейн и зал для общей физической подготовки. Академия стала местом притяжения любителей спорта и здорового образа жизни из Марьиной Рощи и других районов Москвы.

Мэр добавил, что скоро откроется ФОК по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 63, строение 1. Там будут заниматься студенты колледжа по подготовке соцработников, а также жители Бутырского района. В здании создали бассейн, который смогут посещать даже люди с ограниченными возможностями здоровья.

Собянин рассказал, что в здании колледжа по подготовке соцработников провели капремонт. В настоящее время идет ремонт спортшколы олимпийского резерва "Север" на улице Яблочкова, дом 3. Также планируется построить ФОК с бассейном на улице Милашенкова.

"Популярностью пользуется центр московского долголетия на Сущевском Валу – первое клубное пространство для старшего поколения, открытое в городе несколько лет назад. Здесь можно найти новых друзей, обрести полезные навыки и умения, заняться творчеством и просто душевно провести свободное время в хорошей компании", – добавил мэр.

Градоначальник подчеркнул, что в районах для получения разных госуслуг работают офисы "Мои документы". А также открыты ярмарки по адресам Октябрьская улица, дом 42 и улица Милашенкова, владение 14.

По словам мэра, в Бутырском, Марфине и Марьиной Роще создают качественные общественные пространства. Например, было проведено благоустройство сквера вдоль Полковой улицы, территории школы № 1494 с обновленным спортивным ядром на Ботанической улице, а также территорий возле станций метро, МЦК и МЦД.

Мэр отметил, что станция Марьина Роща МЦД и одноименную станцию БКЛ соединил пешеходный маршрут. Недалеко от храма Иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" на Шереметьевской улице проложили дорожки, установили скамейки, урны и высадили деревья.

Собянин рассказал, что в рамках проекта "Питомцы в Москве" в районах создают площадки для выгула собак. Например, такая площадка находится на Большой Марфинской улице, дом 4, корпус 2.

В 2023 году проходит благоустройство площади Борьбы в Марьиной Роще, а также выполняется реабилитация Гончаровского пруда в одноименном парке. Помимо этого, удобной станет территория возле московского городского вокзала "Окружная". Там уже расшили и сделали новые тротуары, заменили асфальт проезжей части, установили освещение и остановки. Кроме того, обустроили видовую зону вдоль Локомотивного проезда. На этом месте установили лавочки, качели в окружении деревьев, кустарников и цветников. Также рядом создали площадку для выгула собак. В настоящее время проводятся работы в Нововладыкинском проезде.

Собянин рассказал, что между московским городским вокзалом "Тимирязевская" и жилыми домами на улице Яблочкова сделают зеленую площадку для отдыха с качелями. В районе железной дороги на месте народных троп обустроят новый пешеходный маршрут с зоной тихого отдыха.

Градоначальник заявил, что Бутырский, Марфино и Марьина Роща являются районами с большим количеством пятиэтажек. По программе реновации здесь расселят 88 домов, в которых проживают более 15 тысяч москвичей. Первые переселения в этих районах начались в 2020 году.

В настоящее время заселяются новостройки по адресам улица Фонвизина, дом 7а, улица Академика Комарова, дом 11г, 1-й Стрелецкий проезд, дом 18, Шереметьевская улица, дом 13, корпус 1 и дом 5, корпус 1.

По словам мэра, сейчас три участка бывшей промзоны Огородный проезд ждут комплексное развитие. Они располагаются недалеко от станции метро "Бутырская". На этом месте появится современный городской квартал. Всего планируется построить более 192 тысяч квадратных метров недвижимости, включая около 30 тысяч квадратных метров жилья по реновации. Также будет возведено более 162 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости и коммунальных объектов. Построят ФОК, скалолазный центр, гостиницу и храмовый комплекс. В результате комплексного развития город получит 2,7 тысячи новых рабочих мест.

Собянин добавил, что по программе стимулирования создания рабочих мест в Бутырском районе инвестор строит деловой центр. Там смогут работать более 1,6 тысячи граждан. Кроме того, на первых этажах откроют предприятия торговли и сферы услуг. А также там будут работать рестораны и кафе с сезонными верандами.

Ранее сообщалось, что новый дом с переменной этажностью введут в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в рамках реализации программы реновации в 2024 году. По словам главы Депстроя Рафика Загрутдинова, новый дом возведут на земельном участке 3/1 на Стартовой улице в Лосиноостровском районе.

В доме планируют обустроить 32 однокомнатных квартиры, 81 двухкомнатную, 25 трехкомнатных и три четырехкомнатные.



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