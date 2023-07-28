Дом по реновации введут в эксплуатацию в Лосиноостровском районе столицы в 2024 году

Фото: пресс-служба Депстроя Москвы

Новый дом с переменной этажностью введут в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в рамках реализации программы реновации в 2024 году. О проекте сообщила пресс-служба столичного Депстроя.

Как уточнил глава ведомства Рафик Загрутдинов, новый дом возведут на земельном участке 3/1 на Стартовой улице в Лосиноостровском районе.

"Планируется ввести в эксплуатацию жилой дом на 141 квартиру общей площадью 8,1 тысячи квадратных метров. Новостройка запроектирована двухсекционной, с переменной этажностью и подземным паркингом на 94 машино-места", – уточнил он.

Загрутдинов рассказал, что для отделки здания используется керамогранитная плитка. Здесь будут предусмотрены специальные корзины для кондиционеров.

В доме планируют обустроить 32 однокомнатных квартиры, 81 двухкомнатную, 25 трехкомнатных и три четырехкомнатные. Под нежилые помещения будет отведен первый этаж новостройки.

Проект предполагает, что в доме будет работать автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

В здании оборудуют лифтовой холл, помещение дежурного, место для хранения инвентаря и технические зоны. На территории рядом с домом проведут работы по благоустройству и озеленению. Здесь появятся детские и спортивные площадки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.

Также стало известно, что девять домов по программе реновации строят и проектируют в столичном районе Фили-Давыдково. В стадии строительства находятся 6 объектов площадью 109,1 тысячи квадратных метров. Еще 3 объекта площадью 115,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования.



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