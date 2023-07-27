Новое жилье по программе реновации на севере Москвы получили 280 жителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новостройку по программе реновации ввели в эксплуатацию по адресу улица Молодцова, дом 17, в северо-восточном районе Южное Медведково. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

"Это шестая новостройка в Южном Медведкове, возведенная по программе реновации, и третья на улице Молодцова", – сказал Левкин.

Он напомнил о пяти новостройках, которые были переданы под заселения в Южном Медведкове. Речь идет о домах 8 и 26 в проезде Дежнева, домах 25, корпусах 1 и 33, корпусе 3 на улице Молодцова и доме 1, корпусе 2, на улице Полярной.

Отмечается, что жилищный фонд новостройки состоит из 168 квартир: 65 однокомнатных, 96 двухкомнатных и семи трехкомнатных. При этом четыре квартиры адаптировали к для маломобильных жильцов.

Во дворе дома располагается спортивная и детская площадки, а также зоны отдыха. Кроме того, жилой комплекс оборудован подземной парковкой на 66 машино-мест. По близости к новостройке находятся три парка – "Яуза", "Свиблово" и "Чермянка".

Ближайшая станция метро – "Медведково" – находится в 10 минутах езды на автомобильном транспорте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о передаче под заселение 33 новостроек на севере столицы, построенных по программе реновации. По словам мэра, в каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские, кафе.

Собянин заявил о планах построить на севере Москвы еще 56 домов, в которых сделают помещения для сопутствующей коммерческой инфраструктуры.

Собянин: по программе реновации скоро переедут еще более 12 тыс москвичей