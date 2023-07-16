Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Северное Измайлово построят дом с подземной парковкой по реновации. Соответствующее разрешение выдал Мосгосстройнадзор. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

По его словам, новостройку возведут по адресу 11-я Парковая улица, земельный участок 53.

"Дом по программе реновации появится на территории квартальной застройки рядом со станцией метро "Щелковская". Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности, рассчитанных на 346 квартир", – передает mos.ru слова председателя Мосгосстройнадзора.

По словам Войстратенко, жители Северного Измайлова переедут из старых пятиэтажных домов в новостройку с повышенной комфортности с просторными планировками, подземной одноуровневой парковкой, современными инженерными системами и благоустроенным двором.

Уточняется, что общая площадь новостройки составит больше 37 тысяч квадратных метров. Фасады будут выполнены из трехслойных стеновых панелей, которые облицуют пиленым кирпичом. Под цвет стен установят металлические корзины под кондиционеры.

Кроме того, входные группы оформят витражным остеклением и обустроят на уровне тротуаров. Таким образом маломобильные люди и родители с колясками смогут свободно войти в дом.

На первых этажах четырехсекционного дома обустроят тамбуры, вестибюли, колясочные, комнаты консьержа, кладовые уборочного инвентаря, лифтовые холлы. Кроме того, создадут помещения общественного назначения, включая центр информирования населения по программе реновации.

На подземной части дома создадут парковку на 54 места. Там же будут располагаться инженерные системы жизнеобеспечения дома. В здании установят 10 лифтов.

Дом рассчитан на 82 однокомнатные, 182 двухкомнатные и 82 трехкомнатные квартиры. Квартиры сдадут жильцам с полной внутренней отделкой. Также в новостройке будет установлены современная система охраны, видеонаблюдения и пожарная сигнализация.

На придомовой территории сформируют проезды и тротуары. Также установят наружное освещение, сделают детскую и спортивную площадки с покрытием из резиновой крошки, установят малые архитектурные формы. В рамках благоустройства высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Проспект Вернадского уже в 2024 году. Объект появится по адресу Проспект Вернадского, земельный участок 75.

В общей сложности в здании будет 364 квартиры: 32 однокомнатных, 277 двухкомнатных и 55 трехкомнатных. Кроме того, дом предполагает пять квартир для маломобильных горожан.

Более 9 тысяч квартир передали под заселение по программе реновации с начала года в Москве