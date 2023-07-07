В районе Метрогородок построили два жилых корпуса по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два жилых комплекса по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок, по адресу Открытое шоссе, дом 30. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы, ссылаясь на главу департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Всего в новом здании 924 квартиры, из которых 180 однокомнатные, 600 двухкомнатные, 128 трехкомнатные 14 четырехкомнатные и две пятикомнатные. Кроме того, 12 квартир были оборудованы для маломобильных жильцов. На подземном уровне дома находится автостоянка.

Отделка в квартирах полностью соответствует всем стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства Москвы.

Специалисты облицевали фасад дома керамогранитной плиткой и выполнили панорамное остекление лоджий. В вестибюле жилой части была оборудована зона для колясок и кладовая для различного уборочного инвентаря.

В здании установлены современные лифты и почтовые ящики. Помимо этого, в доме работают системы видеонаблюдения, охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и прочее.

Все входы в новостройку и полы внутри дома были сделаны на одном уровне, чтобы маломобильные жильцы и родители с колясками могли попасть внутрь без посторонней помощи.

Форма новостройки в виде буквы П с двумя выходами позволяет организовать закрытый и безопасный двор, в котором специалисты также обустроили места для отдыха, а также 12 детских площадок и спортивную зону.

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал, что на улице Летчика Полагушина в Зеленограде построят жилой комплекс с объектом образования. Торги на право аренды земельного участка прошли 18 мая.

До этого в Нагатинском Затоне был введен в эксплуатацию дом для переселения участников программы реновации. Он располагается по адресу Судостроительная улица, дом 15.

В столичном Депстрое отметили, что темпы строительства в Москве снижаться не будут