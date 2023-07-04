Почти 2 тысячи человек приступят к переселению в дома по реновации в СВАО до конца года

Фото: stroi.mos.ru/Фонд реновации

Почти 2 тысячи человек приступят к переселению в новые жилые дома по программе реновации до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Речь идет о северо-восточном округе столицы, где планируют передать для переселения 6 новостроек на 1,2 тысячи квартир, объяснил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что с начала программы реновации в СВАО ввели в эксплуатацию 33 дома, что составляет 5,5 тысячи квартир. В них переехали около 10 тысяч человек.

По информации Загрутдинова, всего новые реновационные квартиры в северо-восточном округе получат жители 499 домов жилой площадью более 1,4 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, что 30 жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию за первое полугодие 2023 года в Москве. Лидером по вводу стал северо-восточный административный округ, в котором подготовили шесть домов.

До этого отмечалось, что на городские торги были выставлены 52 машино-места в СВАО. Заявочные кампании завершатся в период с 30 июня по 28 июля.

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