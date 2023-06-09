Город выставил на торги 52 машино-места на подземной парковке в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На городские торги были выставлены 52 машино-места в Северо-Восточном административном округе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Заявочные кампании завершатся в период с 30 июня по 28 июля. Щербаков отметил, что подобные паркинги обеспечивают безопасность автомобиля, а также экономят время его владельца.

"Сейчас все желающие могут принять участие в торгах на приобретение 52 машино-мест в Северном Медведкове. Объекты площадью от 13,7 до 32,2 квадратного метра располагаются в подземном паркинге. Их реализуют путем открытых аукционов на повышение начальной цены", – добавил он.

Паркинг находится по адресу: улица Широкая, дом 17, корпус 6. Он был построен в 2010 году. Здесь предусмотрен удобный выезд на Широкую и Осташковскую улицы, а также на МКАД.

Также рядом с подземной парковкой находится станция зарядки электромобилей и две АЗС, центр техобслуживания и ремонта авто, магазин автозапчастей.

Торги пройдут с 5 июля по 2 августа в онлайн-формате. Принять участие в них могут все желающие. Для этого нужно пройти регистрацию на торговой площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что власти Москвы планируют выставить на торги право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в Южном Бутове.

До этого Москва выставила на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Серп и Молот. Сейчас на участке располагаются склады и автосервисы.

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