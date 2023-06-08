Право на комплексное развитие участка в Южном Бутове выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы планируют выставить на торги право на комплексное развитие неэффективно используемой территории в Южном Бутове, сообщает заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Здесь планируется построить более 71,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки составят около 7,5 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается более чем в 550 миллионов рублей. Здесь будет создано свыше 1,7 тысячи рабочих мест", – подчеркнул Ефимов.

Отмечается, что участок находится по адресу 1-я Горловская улица, владение 4. Территория окружена сформированной жилой застройкой и находится недалеко от Бутовского лесопарка. При этом транспортную доступность обеспечивает станция Бутово МЦД-2.

Как отметил Ефимов, в аукционе смогут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе региональные инвесторы. По словам заммэра Москвы, в будущем на участке могут появиться офисы, магазины, кафе и рестораны, а также открытый стадион с трибунами.

Ранее сообщалось, что участок бывшей промзоны Южное Очаково реорганизуют по программе комплексного развития территории. Территория имеет площадь 12,98 гектара. Согласно проекту, планируется построить 185,5 тысячи квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов. Появится более 3 тысяч новых рабочих мест.

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