Участок бывшей промзоны Южное Очаково реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим денисов

Город заключил договор с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны Южное Очаково на западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Договор с компанией заключили по итогам участия в аукционе на право редевелопмента территории. Предстоит провести реорганизацию территории площадью 12,98 гектара.

По проекту построят 185,5 тысячи квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов. Появится более 3 тысяч новых рабочих мест.

Инвестор вложит в редевелопмент территории 13,9 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит не менее миллиарда рублей.

Территория бывшей промзоны Южное Очаково находится между улицами Рябиновой и Вокзальной и Очаковским путепроводом недалеко от железнодорожной станции Очаково. Сейчас там расположены склады, автосервисы и недострой.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в течение восьми лет на участке бывшей промзоны возведут современные высокотехнологичные производства, вид которых определят при разработке проекта планировки. Также построят деловой квартал с магазинами, кафе, офисными комплексами и логистическим центром площадью 30 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что столичные власти передали инвесторам почти 80 гектаров земли для возведения в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и торговых объектов. Общая площадь будущих объектов составляет порядка 2,2 миллиона "квадратов". В столичном департаменте городского имущества добавили, что 11 объектов строятся в центре Москвы на площади 5,7 гектара.

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