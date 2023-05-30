Право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Серп и Молот выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выставила на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Серп и Молот. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Серп и Молот, который расположен вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 гектара. Инвестиции в реализацию проекта составят более 6,5 миллиарда рублей", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Сейчас на участке располагаются склады и автосервисы. В ходе реализации программы комплексного развития на территории планируют построить общественные и деловые объекты, которые позволят увеличить число рабочих мест в городе на 1,5 тысячи.

Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман пояснил, что всего на участке возведут более 60 тысяч квадратных метров недвижимости. Среди объектов будут кафе, магазины, офисные постройки и другие.

Подать заявку на участие в торгах можно до 6 июля на сайте. Аукцион состоится 17 июля.

До этого стало известно, что компания "Артстрой" выиграла право на развитие участка № 17–18 бывшей промзоны Вагоноремонт. Там планируют построить жилые, общественно-деловые и научно-производственные объекты. Благодаря реализации проекта город получит более четырех тысяч новых рабочих мест.

