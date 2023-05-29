Компания "Артстрой" победила в торгах на участок бывшей промзоны Вагоноремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специализированный застройщик "Артстрой", входящий в группу компаний "Основа", победил в торгах за право реорганизации еще одного участка под номером 17–18 бывшей промзоны Вагоноремонт в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"На участке инвестор сможет возвести жилые, общественно-деловые и научно-производственные объекты. Бюджетный эффект для города оценивается более чем в 1,2 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта город получит свыше четырех тысяч новых рабочих мест", – отметил он.

Отмечается, что в аукционе приняли участие три компании. После победы "Артстрой" сможет построить на участке почти 298 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

При этом, как указал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, из них 133 тысячи квадратных метров отведены под строительство научно-производственной и общественно-деловой недвижимости. Еще 165 тысяч квадратных метров предназначены под жилую застройку. Кроме того, 16,5 тысячи квадратных метров будут переданы Москве под программу реновации.

Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города.

Ранее сообщалось, что участок бывшей промзоны Тушино реорганизуют по программе КРТ.

В настоящее время на данной территории находятся склады, автосервисы и полуразрушенные производства. По проекту, там планируется построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.