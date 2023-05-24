Участок бывшей промзоны Тушино реорганизуют по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Участок бывшей промзоны Тушино на северо-западе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. В этот проект планируется вложить 124 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"В рамках обновленного проекта комплексного развития участка на нем должно быть построено 550 тысяч квадратных метров нежилых объектов. Изменения в проекте решения позволят увеличить число рабочих мест в два раза – до 15 тысяч", – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящее время на данной территории располагаются склады, автосервисы и полуразрушенные производства. Согласно проекту, там планируется построить 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

На участке бывшей промзоны возведут 550 тысяч квадратных метров общественно-деловой, производственной и социальной недвижимости, в том числе две школы, два детских сада, медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще столько же будет занимать современное жилье, указал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемый участок в поселении Сосенском в ТиНАО реорганизуют по программе комплексного развития территории. Речь идет о территории площадью 3,13 гектара в районе улицы Эдварда Грига. Оператор реорганизации будет определен в ходе торгов, им сможет стать в том числе владелец участка, подчеркивалось в заявлении.