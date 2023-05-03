С начала года столица смогла реализовать права на комплексное развитие четырех промзон

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2023 года Москва смогла реализовать права на реконструкцию четырех участков бывших промзон. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что речь идет об участках № 16 Вагоноремонт, Красный Строитель, Дегунино – Лихоборы и № 58 Южное Очаково.

"По итогам проведения аукционов с начала 2023 года определились застройщики, которые смогут заняться редевелопментом четырех участков бывших промзон общей площадью почти 66 гектаров и возвести на них свыше миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в столице появится около 16 тысяч рабочих мест", – сказал он.

По словам Ефимова, объем инвестиций для возведения новых проектов превысит 100 миллиардов рублей, в скором времени инвесторы заключат с городом соответствующие договоры.

В данный момент в районах Восточное и Западное Дегунино, Чертаново Южное и Очаково-Матвеевское находятся старые и ветхие постройки, автомобильные стоянки и складские помещения, на месте которых появятся новые микрорайоны с жилыми домами, благоустройством, школами, детскими садами и другими объектами.

"С начала реализации программы комплексного развития территорий в 2020 году на торгах также определили инвесторов для реорганизации еще четырех площадок – Коровино, Алтуфьевское Шоссе, Автомоторная и Теплый Стан – общей площадью свыше 158 гектаров. На них будет возведено более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что объем инвестиций превысит 262 миллиарда рублей, победителями смогли стать три московские компании и один девелопер из Архангельска, они уже заключили соответствующие документы с городом.

В настоящее время на торги на право комплексного развития территории выставлен участок бывшей промзоны Вагоноремонт площадью более 15 гектаров, сказал Гаман.

По его словам, победитель торгов сможет разместить на территории промзоны около 300 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 165 тысяч отведут под застройку нового жилья, на остальных территориях построят общественные, деловые и научно-производственные объекты.

Ранее Ефимов сообщал, что на проспекте Мира реорганизуют неиспользуемые участки, на которых находятся старые склады и заброшенные объекты. Они располагаются недалеко от станции МЦК Ростокино. На месте заброшенных построек появятся общественно-деловое здание, технопарк, офисы и другое.



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