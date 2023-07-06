На юге Москвы ввели в эксплуатацию дом на 110 квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Нагатинском Затоне был введен в эксплуатацию дом для переселения участников программы реновации. Он располагается по адресу Судостроительная улица, дом 15. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Новое здание состоит из четырех секций переменной этажности. На подземном этаже находится паркинг на 42 машино-места, к которому жильцы смогут спуститься на лифте.

Всего в новостройке 110 квартир, из них 7 однокомнатные, 92 двухкомнатные и 11 трехкомнатные. Отделка в каждой из них полностью соответствует стандартам программы реновации.

Специалисты облицевали вентилируемый фасад дома керамогранитной и клинкерной плиткой. Также на фасаде установили металлические кассеты, на которых разместят корзины под кондиционеры.

На первом этаже здания располагаются нежилые помещения, где малый и средний бизнес смогут открыть различные магазины. В вестибюле жилой части дома оборудованы кладовая для уборочного инвентаря, колясочная и зона почтовых ящиков.

Кроме того, в здании установили грузопассажирские лифты, системы видеонаблюдения, пожарную сигнализацию и прочее. В каждой квартире специалисты установили счетчики.

Также благоустроили прилегающую территорию дома, где теперь находятся детская и спортивная площадки, прогулочные дорожки и современное освещение.

Ранее сообщалось, что участники программы реновации, переселенные в новостройки с паркингом, приобрели в них более 5 тысяч машино-мест.

До этого стало известно, что почти 2 тысячи человек приступят к переселению в новые жилые дома по программе реновации до конца 2023 года.

Дом по программе реновации построили в районе Марьина роща