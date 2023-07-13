Жилой комплекс по реновации введут в районе Проспект Вернадского в 2024 году

Фото: департамент строительства города Москвы

Жилой комплекс по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Проспект Вернадского уже в 2024 году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появится по адресу Проспект Вернадского, земельный участок 75. Сейчас там проходит устройство подземной части здания, поделился Загрутдинов. По его словам, дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности. Под территорией внутреннего дворового пространства появится подземная автостоянка.

Специалисты во время внешней отделки зданий применяют систему вентилируемого фасада с использованием бетонной плитки и фиброцементных плит. На фасадах появятся корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В общей сложности в здании будет 364 квартиры: 32 однокомнатных, 277 двухкомнатных и 55 трехкомнатных. Кроме того, дом предполагает пять квартир для маломобильных горожан. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику.

Все квартиры будут располагаться со второго этажа. На первых можно открыть объекты инфраструктуры, помещения офисов, магазины, рестораны, салоны красоты и многое другое, уточнил глава департамента. Специалисты благоустроят придомовую территорию, а также установят детскую игровую площадку.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до конца июля этого года в Новогирееве достроят первый в этом районе дом по программе реновации. По словам мэра, здание рассчитано на 200 квартир. В него переедут жители двух соседних пятиэтажек.