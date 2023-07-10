Дом по реновации ввели в эксплуатацию в Южном Медведкове в Москве

Фото: департамент строительства города Москвы

В столичном районе Южное Медведково ввели в эксплуатацию новый дом по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка появилась по адресу улица Молодцова, дом 17, корпус 1. Дом представляет собой двухсекционный объект с подземной автостоянкой. В общей сложности здание предполагает 168 квартир: 65 однокомнатных, 96 двухкомнатных и семь трехкомнатных, поделился Загрутдинов.

При этом четыре квартиры предусмотрены для маломобильных москвичей. В них специалисты увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. По словам главы департамента, готовая улучшенная отделка полностью соответствует стандартам реновации.

Специалисты разместили в вестибюле жилой части колясочную, кладовую для уборочного инвентаря и зону для почтовых ящиков. Кроме того, для удобства были установлены грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнили в один уровень с поверхностью земли.

Там выложили плитку с шероховатой поверхностью у входной группы, которая будет препятствовать скольжению. Придомовую территорию благоустроили и озеленили.

"Всего на территории Северо-Восточного административного округа строятся и проектируются 70 жилых домов – в них расположены порядка 16 000 квартир. В стройке – 26 домов, в проектировании – 44 дома", – поделился Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала этого года еще 20,5 тысячи горожан начали переезжать в жилье по реновации. Из них порядка 12 тысяч жителей 99 домов приступили к переселению в прошлом месяце.

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