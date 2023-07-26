07:19Мэр Москвы
Собянин: по программе реновации скоро переедут еще более 12 тыс москвичей
Фото: телеграм-канал stroi.mos.ru
Более 12 тысяч москвичей вскоре переедут в новые квартиры по программе реновации, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Программа затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут ЮВАО и СВАО", – отметил Собянин.
По его словам, под заселение москвичей построили около 20 новостроек. В третьем квартале этого года планируется расселить свыше 70 домов, добавил он.
Мэр подытожил, что к сегодняшнему дню уже 127,5 тысячи жителей переехали или находятся в процессе переезда.
Ранее Собянин рассказал о 33 новостройках на севере Москвы, которые передали под заселение в рамках программы реновации. Он уточнил, что в каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские и кафе.
Как уточнил столичный градоначальник, на севере города планируется построить еще 56 домов, в которых сделают помещения для сопутствующей коммерческой инфраструктуры.
Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации
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