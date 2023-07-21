Новостройку по программе реновации введут в районе Соколиная Гора в 2024 году

Фото: пресс-служба Депстроя

В столичном районе Соколиная Гора в 2024 году введу в эксплуатацию новостройку по программ реновации на 187 квартир. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Соколиная Гора по адресу 5-я улица Соколиной Горы, владение 21А, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания", – цитирует его пресс-служба ведомства.

Внешнюю отделку двухсекционного дома выполнят под кирпич. Входные группы оформят витражным остеклением, на фасадах разместят корзины под кондиционеры.

65 квартир в доме будут однокомнатными, 76 – двухкомнатными, 32 – трехкомнатными, 14 – четырехкомнатными. Еще шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. Отделка в новых жилых пространствах будет соответствовать стандартам программы реновации.

На первом этаже дома разместятся коммерческие точки: магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и другие. В вестибюле отведут место для консьержа, колясочной и кладовой.

Во дворе для местных жителей оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. На придомовой территории выполнят ряд работ по благоустройству: высадят деревья и кустарники.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объемы строительства жилья для реализации программы реновации будут увеличены. Он уточнил, что в год нужно будет вводить по 3–4 миллиона квадратных метров. В настоящее время по программе реновации в Москве построены сотни домов, и порядка 40% из них созданы по индивидуальным проектам.



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