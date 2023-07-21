Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Семь новых домов по программе реновации строят в столице с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ), сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, это ускорит переезд участников программы, а также сократит затраты на проект.



Мэр объяснил, что эта технология создает цифровую модель будущего объекта со всей необходимой информацией о нем. В частности, в 3D можно сделать любые элементы и системы здания, варианты компоновки, а также анализ эксплуатации.



"В итоге весь строительный цикл видно как на ладони", – подчеркнул Собянин.



Он рассказал, что первый дом для реновации, построенный с помощью технологий информационного моделирования, ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок. Квартиры в нем в этом году получат свыше двух тысяч человек.



Сейчас с использованием этих технологий в Москве проектируется и строится около 200 разных объектов.

Ранее глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что эта методика предлагает новый сценарный целевой подход к процессу разработки цифровой информационной модели (ЦИМ).

По его словам, это позволит определить набор свойств модели и в будущем составить цифровой двойник объекта строительства. Кроме того, методика содержит информацию для перевода технического задания в типовую электронную форму. Это принципиально сократит трудозатраты, подчеркнули в пресс-службе.



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