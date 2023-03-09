Комплексное развитие территорий в САО позволит создать более 28 тысяч рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять проектов комплексного развития территорий в САО дадут более 28 тысяч рабочих мест. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Ефимов отметил, что речь идет о бывших промзонах Коровино, Автомоторная и Братцево, а также участке в Дмитровском проезде. Благодаря программе комплексного развития территорий на указанных местах появятся современное жилье, социальные и спортивные объекты, новые производственные предприятия, технопарки, а также торговые и деловые центры.

"Сейчас на севере Москвы реализуется пять проектов комплексного развития территорий, которые предполагают строительство более 1,2 миллиона квадратных метров производственной и общественно-деловой недвижимости", – сказал Ефимов.

Он заявил, что в Дмитровском районе создадут более 13 тысяч рабочих мест, в Головинском – больше 10 тысяч, в Тимирязевском – 3,5 тысячи, в Войковском – свыше 2 тысяч. Объем инвестиций превысит 300 миллиардов рублей.

В данный момент инвесторы развивают две площадки бывшей промзоны Коровино в Дмитровском районе, а также участки бывших промзон Автомоторная и Братцево в районах Головинском и Войковском. На территории Тимирязевского района сейчас реорганизуют неэффективно используемый участок по адресу Дмитровский проезд, владение 1г. Общая площадь развивающихся участков составляет порядка 140 гектаров.

"Больше всего производственной и общественно-деловой недвижимости девелопер может возвести на месте бывшей промзоны Автомоторная – более 671 тысячи квадратных метров. Еще около 375 и 84 тысяч квадратных метров инвесторы построят на двух участках бывшей промзоны Коровино", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он также отметил, что на двух площадках в Братцеве и в Дмитровском проезде будет возведено порядка 49 и 50 тысяч квадратных метров жилья соответственно.

Ранее сообщалось, что столичные власти приняли решение о комплексной реорганизации неэффективно используемого участка в районе Соколиная Гора. Земельный участок площадью около 24 гектаров располагается неподалеку от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Авиамоторная".

На указанной территории планируют построить около 250 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации.

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