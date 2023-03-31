Восьмое заседание рабочей группы по внедрению ТИМ прошло в Москве

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Восьмое заседание рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве прошло в столице. Об этом рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств стройкомплекса Москвы и ресурсоснабжающих компаний. На открытии собрания Левкин заявил о важности принятия решения по применению "Методики формирования требований к цифровой информационной модели объекта капитального строительства" при столичном проектировании.

"Разработанная методика определяет алгоритм формирования требований технического задания на городские объекты, возводимые с применением ТИМ", – отметил Левкин.

На заседании подчеркнули, что методика предлагает новый сценарный целевой подход к процессу разработки цифровой информационной модели (ЦИМ). Это позволит определить набор свойств модели и в будущем составить цифровой двойник объекта строительства. Кроме того, методика содержит информацию для перевода технического задания в типовую электронную форму. Это принципиально сократит трудозатраты, подчеркнули в пресс-службе.

Левкин заявил, что в Москве регулярно используют технологии информационного моделирования. На данный момент порядка 200 разного рода объектов проектируются и строятся с применением ТИМ.

Ранее похожей информацией глава департамента поделился на форуме "ОпТИМальное строительство. Как Стройкомплекс Москвы применяет технологии информационного моделирования". По словам Левкина, строительный комплекс города является локомотивом экономики.

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