Программу реновации в Москве ускорят с помощью информационного моделирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реализацию программы реновации ускорят в Москве с помощью технологии информационного моделирования (ТИМ), которая предполагает создание цифровой модели возводимого объекта. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"В рамках программы реновации 24 проекта жилых домов прошли экспертизу с применением технологий информационного моделирования. Более того, уже сегодня с помощью таких технологий строятся семь домов", – рассказал он.

Первый дом с применением ТИМ ввели в эксплуатацию в районе Метрогородок, уточнил Бочкарев. Здание состоит из двух корпусов и рассчитано на более чем две тысячи жильцов. Кроме того, в настоящее время ТИМ используется в проектах более чем 200 столичных объектов.

В свою очередь, глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что ТИМ в будущем позволит полностью автоматизировать процесс проектирования и в целом оптимизировать инвестиционно-строительный цикл, снизив различные расходы.

Ранее Бочкарев рассказал, что цифровизация столичных строек позволила уменьшить сроки согласования документации в пять раз, а также снизить стоимость строительства на 10%. Это стало возможным благодаря системе автоматизации и управления проектами.



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