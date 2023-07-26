Девять жилых домов построят по программе реновации в районе Фили-Давыдково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент культурного наследия города Москвы

В столичном районе Фили-Давыдково строят и проектируют девять жилых домов в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

"В стадии строительства находятся 6 объектов площадью 109,1 тысячи квадратных метров. Еще 3 объекта площадью 115,4 тысячи квадратных метров находятся в стадии проектирования", – пояснил он.

По одной новостройке возводят на улице Кастанаевской и Кутузовском проспекте, по две – на улице Олеко Дундича и Пивченкова.

Всего с момента старта программы реновации в районе ввели в эксплуатацию четыре дома. Общая площадь новостроек составляет 88,7 тысячи квадратных метров. Обладателями новых квартир в Фили-Давыдкове станут жители 119 старых домов.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, новые квартиры по программе реновации в ближайшее время получат 12 тысяч москвичей. Программа, по его словам, затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут юго-восток и северо-восток столицы.



Собянин: по программе реновации скоро переедут еще более 12 тыс москвичей