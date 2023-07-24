В проезде Черского построят дом с подземной парковкой по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Алтуфьевском районе столицы будет возведена новостройка для участников программы реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что Москомэкспертиза уже согласовала проект строительства дома в проезде Черского. Всего в односекционном здании будет 216 квартир, из них 56 однокомнатных, 133 двухкомнатные и 27 трехкомнатных.

Как сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, внутри квартир выполнят полную внутреннюю отделку.

"На кухнях установят мойки и плиты, в санузлах – сантехнику. Отделочные работы будут выполнены в соответствии с постановлением правительства Москвы", – добавила она.

В вестибюлях дома будут оборудованы колясочные и комнаты для хранения уборочного инвентаря. В нежилой части дома будут располагаться общественные помещения, а на подземном этаже будет находиться одноуровневая парковка.

Специалисты также благоустроят территорию вокруг здания. Так, здесь появятся проезды и тротуары, малые архитектурные формы, освещение, детские площадки, а также места для отдыха и спорта.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Северном административном округе Москвы передали под заселение уже 33 новостройки по программе реновации. В каждом доме запланированы помещения под магазины, аптеки, парикмахерские, кафе.

До этого градоначальник рассказал о том, как улучшились районы Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно за последние годы.

В северном округе Москвы передали под заселение 33 новостройки