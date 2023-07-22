Собянин рассказал о развитии четырех районов на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Районы Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно продолжают активно развиваться. О том, как они улучшились за последние годы, рассказал Сергей Собянин.

В настоящее время там проживают более 450 тысяч москвичей. Власти столицы прикладывают все усилия, чтобы повысить их качество жизни.

По словам Собянина, много лет в этих районах были проблемы с транспортом. Однако они были решены благодаря реализации ряда крупных проектов. Так, была построена эстакада через Павелецкое направление МЖД, соединившая улицы Подольских Курсантов и Элеваторную.

Кроме того, эстакада стала ключевым сооружением новой магистрали Элеваторная улица – улица Подольских Курсантов – улица Красного Маяка, которая соединила Липецкую улицу с Варшавским шоссе и стала дублером МКАД в южном секторе города. Теперь москвичи затрачивают в 3–4 раза меньше времени на перемещение между районами Восточное и Западное Бирюлево.

Эстакада прямого хода появилась на Липецкой улице. Ее протяженность составила 600 метров. Также были обустроены дополнительные боковые проезды, развороты и съезды. В результате реализации проекта пропускная способность указанной улицы увеличилась на 25–30%. Теперь здесь реже возникают затруднения движения транспортных средств. В районе дома № 34/25 был обновлен шумозащитный экран.

Также Собянин рассказал о проекте по продлению улицы Подольских Курсантов до МКАД, в рамках которого были оборудованы современные развязки. Проживающие в Бирюлеве Западное получили дополнительные въезд и выезд на МКАД.

Была проведена реконструкция Каширского шоссе от МКАД до Варшавского шоссе.

В настоящее время идут работы по еще трем проектам. Так, построена Южная рокада от МКАД до Пролетарского проспекта. Близятся к завершению работы на южном направлении МСД. Эти дороги заметно улучшат ситуацию с транспортом в этих четырех районах на юге Москвы.

Отдельное внимание Собянин обратил реконструкцию развязки на пересечении Липецкой улицы и МКАД. Здесь должны возвести почти 19 километров дорог, включая восемь искусственных сооружений.

Что касается рельсового транспорта, было открыто движение по МЦД-2. Пассажиров принимают станции Москворечье, Царицыно, Покровское и Красный Строитель.

Весной этого года полностью запустили БКЛ, в которую были включены прошедшие реконструкцию станции "Каширская" и "Варшавская". Их исторический облик постарались сохранить. Также были благоустроены прилегающие к ним территории.

Собянин добавил, что еще планируется построить Бирюлевскую линию метро, которая будет идти от бывшей промзоны ЗИЛ на юг. Ее свяжут с пересадочными узлами БКЛ, МЦК, Замоскворецкой и Троицкой линий метро.

Власти Москвы уделили много времени и вопросам благоустройства. Больше зелени и зон отдыха появились в Фруктовом саду. Для молодежи был оборудован скейт-парк и памп-трек в парке "Сосенки". Для спокойных прогулок есть зоны у воды.

Работы по благоустройству также были проведены в долине реки Чертановки, сквере по Булатниковской улице, вокруг Корнеевских прудов, а также Верхних и Нижних Бирюлевских прудов.

Дорожки для пешеходов появились на Каширском шоссе от дома № 51, корпус 5 до дома № 59 корпус 2.

Новое места для отдыха сделали у Борисовских прудов. Местные жители теперь могут прогуливаться вдоль Кавказского бульвара.

Также поддерживается состояние Бирюлевского дендропарка. Здесь провели реконструкцию прудов, обустроили амфитеатр и набережные Бирюлевского ручья.

В 2023 году город приступил к работе над проектами по благоустройству сквера у ДК "Москворечье" и парка им. Герцена.

Что касается социальной инфраструктуры, в районах Бирюлево Восточное и Западное, Москворечье-Сабурово и Царицыно появились новые детские сады и школы, где для воспитания и обучения детей созданы все комфортные условия. Так, детские сады открыли на улице Ягодная и Каширском шоссе, а школу на улице Михневская.

Кроме того, в Москворечье-Сабурово построили два образовательных объекта по программе стимулирования создания мест приложения труда. Сейчас возводится детский сад на улице 6-я Радиальная. Проводился ремонт зданий школ искусств (более 150 объектов).

Две поликлиники в этих районах были модернизированы – это филиал № 1 поликлиники № 52 и филиал № 2 детской поликлиники № 23. Построена подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест на улице Промышленная.

В настоящий момент работы ведутся в следующих учреждениях:

филиале №2 и филиале №3 поликлиники № 52;

филиале № 1 детской поликлиники № 98;

филиале № 3 поликлиники № 210 и головном здании этой клиники, где размещена еще и детская поликлиника № 145.

Реализуется проект по строительству флагманского центра ГКБ им. В.М. Буянова на Бакинской улице. Заканчиваются работы в детской поликлинике с травматологическим пунктом на улице Лебедянская и детско-взрослой поликлиники на 6-й Радиальной улице.

Для пожилых граждан работает Центр московского долголетия. Капремонт провели в Территориальном центре соцобслуживания "Царицынский" и Московском комплексе спортшколы олимпийского резерва "Юг".

Оборудован спортивный комплекс с теннисными кортами на 6-й Радиальной улице. В текущем году планируется завершить ремонт спортивных сооружений Московского государственного университета спорта и туризма и здания спортивного интерната "Чертаново".

В планах также есть проведение работ по реконструкции бывшего кинотеатра "Керчь" на Бирюлевской улице и "Мечта" на Каширском шоссе.

Площадки для проведения ярмарок были оборудованы на улицах Москворечье, Липецкой, Пролетарском проспекте, в Булатниковском проезде.

В четырех районах активно реализуется программа реновации. В нее вошли 184 дома, в которых проживает 42 тысячи москвичей. В настоящее время заселяются еще девять новых домов.

В этом году завершили строительство ЖК "Царицыно". Были возведены 14 корпусов, площадь которых составляет около 650 тысяч квадратных метров.

На юге Москвы проводится реорганизация бывших промзон. На их территории появляется жилая застройка и соответствующие объекты инфраструктуры, а также новые рабочие места.

Ранее Собянин рассказывал, что благоустройство парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки на юге столицы планируется завершить уже в августе этого года.

Кроме того, на указанной территории организуют 45 пикниковых зон с беседками, оборудуют две площадки для собак и 10 голубятен, а ближе к станции метро "Зябликово" появятся скейт-парк, памп-трек, хоккейная коробка и площадки для командных видов спорта.

Работы по созданию нового парка начались в январе этого года. Его проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей, им предусмотрено создание в том числе девяти детских и 26 спортивных площадок.



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