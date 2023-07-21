Собянин: территорию индустриального парка "Руднево" благоустроят до конца года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Территорию индустриально парка "Руднево" благоустроят до конца 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время в "Руднево" возведено 18 производственных корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро. В ближайших планах увеличение производственных площадей до 300 тысяч квадратных метров, а в дальнейшем – до почти 800 тысяч квадратных метров. На предприятиях будет создано от 15 до 20 тысяч рабочих мест", – написал он.

По его словам, среди резидентов парка – предприятия Федерального центра беспилотных авиационных систем и другие высокотехнологичные компании. Кроме того, на базе "Руднево" планируется производство компонентов отечественного лайнера МС-21.

Собянин напомнил, что парк "Руднево" располагается недалеко от станций метро "Некрасовка" и "Лухмановская". Запланировано благоустройство площади 16,4 гектара.

Ранее Собянин заявил, что "Руднево" станет лучшим индустриальным парком России в течение нескольких лет. При этом Собянин указал, что на данный момент в индустриальном парке развиваются направления беспилотного транспорта и беспилотных летательных аппаратов. В частности, в рамках программы уже строят вертолет-беспилотник, отметил он.

Собянин и глава Минпромторга Мантуров посетили индустриальный парк "Руднево"