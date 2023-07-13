Столичный производитель представил отечественные гражданские БПЛА на водороде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичная компания "Аэромакс" представила на выставке "Иннопром" первый отечественный водородный БПЛА. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На мероприятии был представлен экспериментальный образец первого беспилотного вертолета SH-750 на водородном двигателе, рассчитанный на реализацию проектов по доставке грузов для различных отраслей экономики", – сказал он.

Вице-мэр пояснил, что в марте этого года "Аэромакс" открыла производство на базе индустриального парка "Руднево". Сейчас компания работает над расширением линейки своей продукции.

Беспилотник SH-750 экологически безопасен. Его испытания планируется завершить в следующем году, отметил Ефимов.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский перечислил характеристики новинки и рассказал, что представленный вертолет можно будет использовать в регионах со сложными климатическими условиями.

"Новая модель отечественного вертолета будет обладать высокой грузоподъемностью – до 300 килограммов – и улучшенными летно-техническими характеристиками. Максимальная скорость будет достигать 200 километров в час", – поделился Овчинский.

Ранее на полях "Иннопрома" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что до конца 2028 года "Уральский завод гражданской авиации" и белорусский "558-й Авиационный ремонтный завод" планируют вместе разработать и выпустить пассажирский самолет на 19 мест. Он станет заменой чешскому легкому самолету L-410.



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