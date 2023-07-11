Выставка "Иннопром" в Белоруссии впервые состоится в 2025 году

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Международная промышленная выставка "Иннопром" впервые состоится в Белоруссии в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера республики Петра Пархомчика, который анонсировал это мероприятие в ходе "Иннопрома-2023" в Екатеринбурге.

"Первый "Иннопром" Республики Беларусь в новом павильоне будет проходить в 2025 году", – поделился политик.

Речь идет о площадке "Экспо". По словам заместителя главы правительства, ее достроят уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что во время выставки "Иннопром" Сергей Собянин презентовал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину новую продукцию столичных компаний. Москва вместе с Минпромторгом, "Ростехом" и коммерческими предприятиями города организовали центр по квантовой электронике, уточнил мэр.

На выставке также был представлен образец полностью отечественного скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104 от холдинга "Синара – транспортные машины".