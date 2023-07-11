Российско-белорусский самолет запустят в эксплуатацию в 2028 году – Мантуров

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В 2028 году в коммерческую эксплуатацию будет запущен пассажирский самолет совместного производства России и Белоруссии. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"2027 год – это сертификация этого самолета. С 2028 года – коммерческая эксплуатация", – цитирует его "Интерфакс".

Речь идет о 19-местном самолете, который станет заменой чешскому легкому двухмоторному самолету L-410. Он будет предназначен для для региональных и местных авиалиний.

Отмечается, что разработкой и выпуском самолета займутся "558-й Авиационный ремонтный завод" в городе Барановичи и "Уральский завод гражданской авиации", на котором с 2018 года было частично локализовано производство L-410.

Ранее стало известно, что самолет SSJ-100 модернизировали с применением российских и китайских компонентов. В частности были заменены двигатели, материалы для которых выпустил Рыбинский завод.

