Собянин, Мантуров и Фальков подписали соглашение о развитии электронной промышленности РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава Минобрнауки РФ Сергей Фальков заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития отечественной электронной промышленности. Подписание документа состоялось в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Соглашением предусматривается использование промышленной и инновационной инфраструктуры города для реализации проектов, направленных на развитие и обеспечение технологического суверенитета отечественной электронной промышленности. Сейчас в столичной отрасли микроэлектроники работают порядка 40 предприятий, которые выпускают около 700 видов продукции: программное обеспечение, печатные платы, компьютеры и другие.

В 2022 году на платформе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники. В число участников входит 51 компания, 19 предприятий – резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Деятельность кластера осуществляется на площадке "Алабушево" в Зеленограде. Общая выручка предприятий кластера в 2022 году составила 70 миллиардов рублей. Благодаря его открытию в городе появилось более 6,6 тысячи новых рабочих мест.

До этого в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Собянин, Мантуров и министр культуры РФ Ольга Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в Москве. Документ предусматривает реализацию совместных проектов и организацию мероприятий для развития данного направления в столице.



Собянин, Мантуров и Любимова подписали меморандум о развитии промдизайна в столице