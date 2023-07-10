Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый авиазавод будет создан на территории индустриального парка "Руднево" в Москве.

В настоящее время подписано соглашение в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге между Сергеем Собяниным, зампредседателя правительства России, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и гендиректором ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрием Слюсарем.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, власти столицы предоставят площадку в парке "Руднево", там создадут предприятие по производству комплектующих среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

1 июля Мантуров и Собянин осмотрели производственные площадки предприятий индустриального парка "Руднево", а также строящиеся корпуса ведущих предприятий. В ходе осмотра "Руднева" Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва".

Мэр отметил, что в "Рудневе" планируется разместить предприятия по авиастроению, радиоэлектронике и легкой промышленности. В будущем планируется разместить промышленные предприятия в сфере современных материалов и нанотехнологий, медицинских и биофармацевтических технологий.

Собянин и глава Минпромторга Мантуров посетили индустриальный парк "Руднево"