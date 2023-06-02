Общественно-деловой комплекс возведут в индустриальном парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории площадки "Руднево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" возведут общественно-деловой комплекс. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Руднево" стала шестой площадкой ОЭЗ, где в данный момент находятся высокотехнологичные производства, а также федеральный центр беспилотных авиасистем, отметил он.

"Сейчас компании осваивают 18 корпусов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, включая здание конструкторского бюро и опытное производство. Кроме того, планируется строительство общественно-делового комплекса, который совместит в себе как научно-образовательные, так и социально-культурные учреждения", – добавил Ефимов.

По его словам, комплекс и другие объекты парка планируется возвести в кратчайшие сроки. Проект позволит создать на территории Москвы новые рабочие места.

"Помимо научно-производственной деятельности, здесь можно будет размещать объекты общественного питания, спорта, коммунального обслуживания, энергетики, связи, а также общежития и складские помещения. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что комплекс будет состоять из двух башен, в одной возведут лаборатории, а в другой – образовательные учреждения. Постройка комплекса также позволит улучшить социальную инфраструктуру граждан.

Отмечается, что генеральным подрядчиком строительства парка станет концерн "Крост". Гендиректор концерна Алексей Добашин подчеркнул, что парк будет построен с применением современных технологий, что позволит возвести производственные корпуса в кратчайшие сроки.

"По масштабу, скорости строительства и качеству реализации проект не имеет аналогов в мире", – резюмировал он.

Ранее Ефимов сообщил об открытии Центра компетенций "Беспилотные авиационные системы" (БАС) МГТУ имени Баумана на территории парка "Руднево".

Главными целями центра станут развитие производства, продвижение инновационных разработок и серьезный рост доли отечественных комплектующих в области БАС.



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