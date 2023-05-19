Центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр компетенций "Беспилотные авиационные системы" (БАС) МГТУ имени Баумана откроют в индустриальном парке "Руднево" особой экономической зоны Москвы. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, в индустриальном парке будет работать информационный и технологический центр, где пересекутся научные подразделения вуза с компаниями внешней среды в области беспилотников.

Главными целями центра являются развитие производства, продвижение инновационных разработок, а также серьезный рост доли отечественных комплектующих в области БАС.

"Сегодня в парке "Руднево" формируется кластер новой отрасли беспилотных авиационных систем и уже запущено производство гражданских беспилотников", – сказал вице-мэр.

Он подчеркнул, что ОЭЗ "Технополис "Москва", а также правительство Москвы и МГТУ имени Баумана подписали в апреле 2023 года соглашение об открытии в парке "Руднево" Центра компетенций.

Директор Центра Алесь Логинов сообщил, что МГТУ имени Баумана активно участвует в развитии сферы БАС в РФ, включая разработку беспилотников нового поколения и подготовку операторов БПЛА в университете.

Логинов отметил, что взаимодействие государства, науки и бизнеса напрямую сказывается на уровне развития гражданской индустрии БАС в РФ. На базе Центра компетенций БАС можно будет с глубокой экспертностью разрабатывать и внедрять в отрасль технологические решения, а также согласовывать подходы к созданию беспилотников, координировать эффективное распределение технологических компетенций между разработчиками.

Ранее Минпромторг РФ подготовил проект стратегии развития беспилотной авиации России до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Стратегия разработана по поручению Владимира Путина и является базовым документом планирования отрасли по созданию беспилотников, а также определяет приоритеты государственной политики в сфере формирования перспективного облика беспилотных авиационных систем на долгосрочную перспективу.

