Кабмин доложит президенту о статусе нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

Первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов провел стратегическую встречу с российскими производителями беспилотных авиасистем (БАС). Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

Уточняется, что о работе над нацпроектом по развитию БАС рассказал замминистра промышленности и торговли Василий Шпак. Кроме того, выступил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. Также участие во встрече приняли производители беспилотных авиационных систем, представители эксплуатантов и заказчиков БАС, научных институтов, научно-производственных и инновационных центров, представители Минтранса, Минфина, Минобрнауки, Минсельхоза и других ведомств.

В свою очередь, Белоусов в ходе встречи напомнил, что Владимир Путин поставил задачу создать полноценную отрасль беспилотных авиационных систем.

"Это задача сложная, комплексная и состоит, по сути, из решения ряда крупномасштабных проблем", – сказал первый вице-премьер.

Белоусов назвал центральной проблемой консолидацию производителей и формирование системы кооперации и технологического обеспечения производства БАС. Далее он заявил о необходимости снятия ограничений для использования БАС и услуг, которые могут предоставить беспилотники.

Он подчеркнул, что подобные авиасистемы в других странах обеспечивают работы сельского хозяйства, включая перевозку грузов, аэрофотосъемку и киносъемку, контроль за состоянием линейных объектов строительства и другие сферы.

По словам первого вице-премьера, необходимо также создать современную комфортную систему сертификации, снятия регуляторных ограничений, связанных с функционированием наземной инфраструктуры. А также решить вопросы обеспечения безопасности полетов. Еще одной проблемой является подготовка кадров.

Белоусов подчеркнул, что в настоящее время создан нацпроект по развитию БАС. В скором времени будет доложено Путину о состоянии работ.

В кабмине заявили, что решить сложившиеся проблемы и создать серийное производство БАС в России необходимо до 1 сентября 2023 года. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак отметил, что для формирования нацпроекта была организована работа ряда экспертов. Всего в ней приняли участие более 250 человек из 70 организаций. В настоящее время сформирован паспорт нацпроекта, в рамках которого сейчас формируется четыре федеральных проекта.

Минпромторг займется стимулированием спроса на российские БАС и разработкой, стандартизацией и его серийным производством, а также выпуском комплектующих. В свою очередь, Минтранс обеспечит безопасность и формирование спецсистемы сертификации. А Минобрнауки обеспечит кадры.

Шпак добавил, что ведомство должно создать новые сегменты рынка, стимулируя использование БАС и их комплектующих.

"В период до 2030 года ожидаем рост емкости рынка до 180 тысяч БАС с достижением доли российского производства на уровне 70%", – подчеркнул замглавы Минпромторга.

Участники встречи предложили использовать БАС в сельском хозяйстве, а также тестировать беспилотники на специальных площадках в крупных городах. В свою очередь, Белоусов поручил отдельно отработать возможность запуска дополнительных инструментов, предложенных участниками стратсессии.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке "Руднево", который является частью "Технополиса "Москва", создадут испытательный полигон беспилотных летательных аппаратов.

Полигон разместится на участке площадью 1,1 тысячи квадратных метров, где уже есть производственные объекты. Там также появятся различные технологические стартапы. В создание центра испытаний беспилотных авиасистем вложат свыше 150 миллионов рублей.

