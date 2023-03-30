Российские студенты создали прототип дрона для раздачи Wi-Fi в любом месте

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Студенты из Российского государственного университета (РГУ) имени А. Н. Косыгина создали прототип беспилотника, который способен обеспечивать интернет-связь в любых местах с помощью Wi-Fi. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-центр платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Часто при катаклизмах, например землетрясениях, пожарах, наводнениях, происходит частичное нарушение покрытия сотовой связи. Чтобы спасателем было комфортно работать, нужно быстро вернуть связь", – объяснил студент четвертого курса Алексей Гуськов.

Он добавил, что основной упор разработки был сделан на автономность связи и дрона с устройствами. Беспилотник благодаря подключенным к нему проводам может находиться на высоте до 100 метров в течение длительного периода времени. Отмечается, что разработку можно размещать на автомобилях, мотоциклах и квадроциклах.

"К проводному дрону крепится Wi-Fi-роутер и поднимается на определенную высоту, далее он замирает и раздает Wi-Fi", – добавил Гуськов.

Студент отметил, что сейчас проводятся тесты двух возможных вариантов подъема беспилотника в воздух – с помощью парусной подъемной силы или схемы с соосными винтами, которые будут вращаться в противоположные стороны.

Гуськов пояснил, что разработка может заинтересовать ведомства, которые занимаются ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Он добавил, что прототип создается на основе доступных комплектующих и в дальнейшем планируется полная локализация производства в РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением внести основы программирования и управления беспилотными летательными аппаратами в школьный курс информатики.

По его словам, развитие технологий формирует современное образование и предоставляет детям соответствующие знания и навыки. Парламентарий подчеркнул, что в последнее время дроны становятся более популярными.



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