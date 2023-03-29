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Москвичи стали чаще пользоваться услугой VoWiFi при выезде за границу. Технология позволяет совершать голосовые звонки через Wi-Fi-сети, сообщает пресс-служба "Билайна".

По данным компании, в начале 2023 года среди абонентов "Билайна" количество активных пользователей услугой за границей выросло в 5 раз, а продолжительность разговоров – более чем в 6 раз год к году.

"Одно из ключевых преимуществ технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) – это возможность пользоваться СМС и совершать или принимать голосовые звонки из России или зарубежных стран по домашнему тарифу. Таким образом, клиенты "Билайна", находясь вдали от дома, могут звонить близким без дополнительных переплат за роуминг", – говорится в сообщении.

Кроме этого, VoWiFi позволяет оставаться на связи, отправлять и получать СМС или всплывающее уведомление при слабом сигнале, например, в подвальных и цокольных помещениях, на последних этажах высоток, а также в зданиях, конструкция которых затрудняет доступность сигнала.

Активировать технологию можно в настройках смартфона, который подключен к Wi-Fi-сети с доступом в интернет, а также обновить сим-карту, если она была куплена до 2016 года.

Ранее "Билайн" назвали лидером по стабильности и непрерывности мобильного соединения на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Кроме того, согласно результатам исследования аналитического агентства Telecom Daily, средняя скорость мобильного интернета "Билайна" при скачивании файлов на БКЛ достигает 140,6 Мб/с.

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