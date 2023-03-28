В РФ начали готовить меры на случай блокировки Западом eSIM

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России начали готовить ответные меры в случае блокировок Западом виртуальных SIM-карт – eSIM. Минцифры и ФСБ ведут обсуждение внедрения платформы, которая сможет обслуживать данные карты. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, на территории Научно-исследовательского института радио хотят разместить зону с программно-аппаратным комплексом, к которому операторы будут подключаться для тестирования инфраструктуры в работе eSIM.

"Только отечественные оборудование и программное обеспечение дают полную гарантию безопасности при использовании на объектах критической инфраструктуры", – подчеркнула пресс-служба Минцифры.

В институте добавили, что на платформе планируется тестировать российское оборудование, в которое можно будет встроить чипы виртуальных карт.

Источник газеты на рынке связи объяснил, что отечественная система способна загружать в гаджеты профили операторов. Однако для этого применяют зарубежное ПВО, заключил он.

Ранее сообщалось, что в "Технополисе "Москва" началось строительство завода по производству сим-карт на площадке "Алабушево". На заводе планируется выпускать как традиционные SIM-карты, так и совершенствовать виртуальные карты (eSIM), которые встроены в телефон и подключаются через сканирование QR-кода.

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