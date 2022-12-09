В "Технополисе "Москва" начали строительство завода по производству SIM-карт

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В "Технополисе "Москва" началось строительство завода по производству сим-карт на площадке "Алабушево". Предприятие возведет компания "Исткомпис Рус", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ). Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, компании уже выдали разрешение на строительство.

"Резидент особой экономической зоны намерен вложить в реализацию проекта более 200 миллионов рублей. Строительство планируется завершить в 2023 году", – приводятся слова Ефимова в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что ежегодно компания выпускает свыше 60 миллионов единиц продукции для отечественного и зарубежного рынков на собственном производстве в Зеленограде и на других площадках.

"Открытие нового завода позволит разместить основные мощности в одном месте", – сказал он.

Как отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, площадь нового завода превысит 2,1 тысячи квадратных метров. Там создадут более 50 рабочих мест.

В пресс-службе уточнили, что среди клиентов предприятия – крупнейшие мобильные операторы и банки России и стран СНГ. На заводе компания планирует выпускать как традиционные SIM-карты, так и совершенствовать виртуальные карты (eSIM), которые встроены в телефон и подключаются через сканирование QR-кода. Карты активируют через RSP-платформу, затем им присваиваются номера.

Ранее Ефимов рассказал, что резидент "Технополиса "Москва" – компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" – начнет серийное производство фотонных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования.

Он отметил, что фотонные технологии увеличивают скорость передачи информации более чем в 100 раз. По его мнению, данная отрасль будет способствовать развитию технологического суверенитета РФ.

До этого стало известно, что новое производство телекоммуникационного оборудования появится в "Технополисе "Москва". Компания планирует инвестировать в проект более 800 миллионов рублей. Объект планируют эксплуатировать до конца 2024 года.



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