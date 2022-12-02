Серийное производство фотонных чипов начнет резидент "Технополиса "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резидент особой технической зоны "Технополис "Москва" – компания "Зеленоградский нанотехнологический центр" – начнет серийное производство фотонных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что фотонные технологии увеличивают скорость передачи информации более чем в 100 раз. По его мнению, данная отрасль будет способствовать развитию технологического суверенитета РФ.

"Компания намерена локализовать в России производство оптических мультиплексоров на основе кремниевых технологий. Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 году, а серийный выпуск – в 2024-м", – рассказал Ефимов.

В настоящее время работы в области технологий фотоники и нанотехнологий востребованы и являются одними из самых перспективных направлений.

На базе Московского инновационного кластера было создано межотраслевое объединение. Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что кластер помогает переносить научные разработки в производство. В настоящее время туда входят 40 участников, примерно 50% которых являются резидентами ОЭЗ.

Новая технология применяется для бортовой аппаратуры, организации информационных сетей 5G и 6G, а также в IP-телефонии и IP-телевидении.

Глава технологического направления интегральной фотоники "ЗНТЦ" Константин Певчих отметил, что Москва обладает большим опытом в проектировании элементов. Он подчеркнул, что в настоящее время предприятие осваивает производство модуляторов делителей, интерферометров и резонаторов.

"Получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного AWG мультиплексора, который обеспечивает прохождение сигнала в телефонных и локальных компьютерных сетях и сетях передачи данных. Сейчас мы готовим серийное производство и в ближайшем будущем планируем выпускать не менее пяти тысяч изделий в год​", – добавил Певчих.

Ранее сообщалось, что примерно 16 тысяч рабочих мест создадут в рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон в районах Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайском. Там появятся технопарк и пять высокотехнологичных предприятий.



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