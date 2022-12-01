Участок земли под строительство магазина в ТиНАО выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Земельный участок площадью 0,21 гектара под строительство магазина в деревне Марушкино в ТиНАО выставят на торги, рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По ее словам, участок находится на Октябрьской улице недалеко от пересечения с Боровским шоссе. В соответствии с утвержденным мэром проектом изменений правил застройки объекта, на нем можно возвести здание высотой не более 10 метров.

"Мы предлагаем будущему инвестору построить на этом участке небольшой магазин. Общая площадь объекта составит около 1,1 тысячи квадратных метров – это будет небольшой двухэтажный магазин с гостевой парковкой", – заявила Княжевская.

Отмечается, что будущий владелец участка обустроит подъезд и автомобильную парковку на восемь мест. Детальный архитектурный проект будет подготовлен позже.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московские инвестпроекты позволят создать в городе более 16 тысяч рабочих мест. На их реализацию выделят около 160 гектаров земли.

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