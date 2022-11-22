На юге Москвы вместо аварийного здания появится гостиница

Фото: Госинспекция по недвижимости

Гостиница появится на месте снесенного аварийного здания в Даниловском районе, сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости. Cтроение площадью 456 квадратных метров находилось в полуразрушенном состоянии

"Из-за серьезных повреждений объект был включен в перечень ветхого фонда, после чего совместно с собственником была составлена дорожная карта по его демонтажу. Владелец самостоятельно снес аварийное здание. В дальнейшем арендатор планирует построить на освободившейся территории гостиницу", – рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Уточняется, что земельный участок по адресу улица Автозаводская, дом 24, корпус 1, был арендован организацией, однако территория и постройка давно не использовались.

Глава Госинспекции отметил, что этот случай является наглядным примером, когда органы власти и собственники объектов недвижимости совместно работают над эффективным использованием земель.

Ранее сообщалось, что более 2,1 тысячи квадратных метров аварийных построек ликвидировали на территории ТиНАО. В рамках мониторинга территорий было выявлено семь потенциально опасных объектов в поселении Десеновском. Эти объекты давно не использовались, они находились в аварийном состоянии, а некоторые и вовсе имели явные признаки разрушения. В итоге строения признали самостроями и демонтировали.

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