Свыше 2 тысяч квадратных метров аварийных построек ликвидировали на территории ТиНАО

Фото: Госинспекция по недвижимости

Более 2,1 тысячи квадратных метров аварийных построек ликвидировали на территории ТиНАО, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, в рамках мониторинга территорий Троицкого и Новомосковского административных округов было выявлено семь потенциально опасных объектов в поселении Десеновском.

Бобров отметил, что эти объекты давно не использовались. Они находились в аварийном состоянии, а некоторые и вовсе имели явные признаки разрушения. В итоге строения признали самостроями и демонтировали.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2022 года в столице восстановили 122 ветхие постройки. Еще 186 аварийных объектов демонтировали. В Госинспекции по недвижимости, которая с 2020 года ведет работу по выявлению ветхих и аварийных зданий для дальнейшего их восстановления или сноса, назвали работу с ветхим фондом важным элементом профилактики правонарушений.

Архитектурная составляющая влияет как на внешний облик города, так и на безопасность: полуразрушенные строения часто становятся местами повышенной опасности и представляют угрозу жизни и здоровью граждан. Всего в проработке сейчас находится около 3,5 тысячи строений в неудовлетворительном состоянии, из них более 1,4 тысячи выявили в этом году.

В Москве с начала года выявлено более 1,7 тыс ветхих объектов

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